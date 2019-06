Em declarações aos jornalistas, após a reunião que decorreu durante mais de uma hora e meia, nos dois blocos do edifício onde estão as seis frações ainda ocupadas, José Maria Costa disse que continua a negociar com os restantes sete moradores a sua saída.

Questionado sobre se vai ser utilizada força, no caso de não haver acordo, e os moradores continuarem a recusar-se a sair, José Maria Costa não respondeu, afirmando apenas que as “condições de habitabilidade começam a ficar esgotadas” e que espera que saiam “com dignidade e a bem”.

O autarca revelou que vai agora reunir-se com os advogados dos moradores na sede da sociedade VianaPolis.

A Sociedade VianaPolis iniciou cerca das 08:30 de hoje os trabalhos de desconstrução das frações desocupadas no prédio Coutinho, em Viana do Castelo, sendo que no interior do edifício permanecem nove moradores que se recusam a entregar seis habitações.