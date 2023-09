Este artigo é sobre Viseu . Veja mais na secção Local

A Câmara de Viseu comprou 34 edifícios, desde o início do ano, que permitirão a criação de cerca de 70 fogos nos centros históricos das aldeias do concelho, no âmbito da Estratégia Local de Habitação.

