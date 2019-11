“Este importante hospital central, que serve meio milhão de pessoas, deve ser olhado por parte de vossa excelência com um maior cuidado, o que não tem acontecido”, escreve o social-democrata, na carta enviada a Marta Temido.

Face aos adiamentos na concretização de projetos como a ampliação das Urgências e a construção do Centro Oncológico, este é o terceiro pedido de audiência que Almeida Henriques faz este ano à ministra, com quem já reuniu em abril e junho.

O autarca considera “inadmissível que, após ter sido anulado o concurso das Urgências, por exclusiva culpa do Governo, ainda esteja por reabrir novo procedimento”.

“Este serviço está um caos ao ponto de nem macas existirem para receber os doentes que são transportados pelo INEM”, lamenta.

No encontro com a governante, Almeida Henriques quer ainda ficar a saber do “estado da arte” do Centro Oncológico, cujo projeto deveria ter sido apresentado até final de agosto de 2019.