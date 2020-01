"A comunicação social está a reproduzir a opinião de uma determinada força política, que não tem assento na vereação, mas essa opinião não corresponde à verdade. É dito que, no que diz respeito à Boavista, que houve uma alteração do solo para permitir o incremento da capacidade construtiva de um promotor privado. É falso", afirmou Pedro Baganha na reunião do executivo de hoje onde se discutiu a proposta preliminar do Plano Diretor Municipal (PDM).

No âmbito da revisão do PDM do Porto, a autarquia propõe alargar a "área de frente urbana contínua" nos terrenos na Boavista, onde o El Corte Inglés tem intenção de construir, reduzindo o espaço destinado a equipamentos de interesse público.

Em causa está uma parcela do terreno junto à Estação de Metro da Casa da Música, atualmente classificada como "área de equipamento existente", e que na carta de qualificação proposta no âmbito da 2ª. revisão do PDM, a que a Lusa teve acesso, surge agora como "área de frente urbana contínua do tipo II".

No PDM em vigor, de 2006, aquela parcela está afeta "à instalação de equipamentos ou infraestruturas de interesse público e com caráter estruturante no ordenamento e funcionalidade da cidade", limitando a construção no local.

Segundo Pedro Baganha, esta alteração da classe do solo de equipamento para uma outra, diz respeito "a uma vontade da Metro do Porto" de ali construir a sua futura sede.

"Ora a sede do Metro do Porto não é a luz da lei um equipamento, portanto, se nós mantivermos a classe do solo que herdamos do atual PDM, esta vontade da Metro do Porto não exequível", explicou o responsável pelo pelouro, sublinhando que a cedência daquela parcela ao domínio municipal está proposta no âmbito do Pedido de Informação Prévia (PIP) submetido pelo grupo espanhol e que ainda não terá nenhuma decisão.