“A preparação desta noite contou com a colaboração de todos os departamentos da câmara, que se empenharam em criar uma experiência agradável e festiva para todos os presentes”, disse a autarca, em conferência de imprensa, vincando que o cartaz é diversificado e oferecerá uma “grande animação e celebração para os nossos munícipes e turistas”.

A animação no Parque de Santa Catarina, localizado no centro da cidade e com vista privilegiada para o grande espetáculo de fogo de artifício que assinala a passagem de ano na Madeira, arranca às 20h30 de terça-feira e termina às 3h00 do dia 1 de janeiro, sendo que a entrada no recinto é gratuita

Cristina Pedra sublinhou que a festa terá lugar no “melhor anfiteatro do Funchal” e inclui concertos do grupo Seca-Pipas, seguidos por animação com música dos anos 70, 80 e 90 com a banda de Joaquim Machado e encerrando com um ‘show’ designado “The World of Pandora”.

Após o espetáculo pirotécnico, a animação continuará com o DJ Sil até ao encerramento do parque, onde também serão montadas várias tendas de comida e bebida.

“Este programa foi pensado para o público que, por diferentes razões, não pode frequentar espaços pagos e fechados. Queremos reunir as famílias num ambiente festivo, com animação e acesso privilegiado ao fogo-de-artifício”, disse Cristina Pedra.

A autarca funchalense sublinhou, por outro lado, que foi preparado um plano de segurança e proteção civil para os festejos de fim de ano, envolvendo 150 elementos da PSP e nove elementos da polícia marítima, bem como 74 operacionais do serviço municipal da proteção civil, bombeiros sapadores, bombeiros voluntários e Cruz Vermelha Portuguesa.

A Câmara Municipal afetou também 123 trabalhadores e 20 viaturas para “assegurar a limpeza da cidade” e reforçou o número de contentores de lixo no período dos festejos, com a colocação de um total de 286 no centro da cidade e nos miradouros.

A autarquia vai também implementar restrições temporárias à circulação automóvel e estacionamento, especialmente na Avenida do Mar e outras zonas da baixa do Funchal, entre as 20:00 e as 02:00, para garantir a segurança devido à grande circulação de pessoas.

“Esperamos proporcionar um momento marcante nesta época de fim de ano, com animação de qualidade e todas as condições de segurança e conforto para os nossos munícipes”, disse Cristina Pedra.