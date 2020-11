Em comunicado enviado à agência Lusa, este município do distrito de Castelo Branco, que integra os 121 concelhos abrangidos com medidas mais restritivas face à covid-19, explica que o montante que deveria ser cobrado aos clientes pelo transporte das refeições será "assumido na íntegra" pela autarquia.

"Esta medida servirá de apoio à restauração, que é profundamente afetada pelas novas medidas de restrição, e ao mesmo tempo irá reduzir o preço a pagar pelos munícipes que decidirem encomendar a sua refeição", aponta o presidente da autarquia, Paulo Fernandes (PSD), citado na nota de imprensa.

De acordo com a informação, a ideia começou a ser pensada no âmbito do "Míscaros - Festival do Cogumelo" e vai ser generalizada a todos os restaurantes do concelho do Fundão, em regime de ‘take-away'.

O Governo anunciou na madrugada de domingo o recolher obrigatório entre as 23:00 e as 05:00 nos dias de semana, a partir de segunda-feira e até 23 de novembro, nos 121 municípios mais afetados pela pandemia de covid-19, sendo que, ao fim de semana, o recolher obrigatório inicia-se a partir das 13:00 nos mesmos 121 concelhos.

Nestes 121 municípios, abrangendo 70% da população residente, estão incluídos todos os concelhos das Áreas Metropolitanas de Lisboa e do Porto.