Segundo o município, na comunicação enviada à Secretaria-Geral, dependente do Ministério da Administração Interna, e à CNE, a câmara lamenta que, "mesmo depois dos avisos e da tomada de posição oficial", "a um mês das eleições não tenha sido produzida a necessária alteração legislativa", nem tenham sido ultrapassados os problemas assinalados.

Na missiva, o município critica este processo legislativo que considera "descuidado" e que onera as autarquias.

"Um processo legislativo que não auscultou devidamente as autarquias diretamente implicadas, atenta contra direitos, liberdades e garantias de participação política e não protege devidamente o direito de sufrágio plasmado na Constituição", lê-se no comunicado.

Para a Câmara do Porto, "a nova e inadequada legislação constitui mesmo um ato de prepotência sobre o Poder Local, uma vez que obriga a que alguns autarcas - e só alguns - organizem um processo a nível distrital, competência que não lhes cabe, sem qualquer compensação".

Pese embora "a incerteza e as dificuldades que resultam da descuidada lei", a câmara que, sublinha, "está a fazer um enorme esforço financeiro e de cooperação com a Secretaria Geral, deslocou as mesas de voto para as instalações do CCD - Centro Cultural e Desportivo dos Trabalhadores da Câmara Municipal do Porto, na Rua Alves Redol, por forma a oferecer melhores condições de voto.