Para além disso, acrescenta a câmara, a eventual reivindicação da propriedade destes terrenos não está apta a resolver toda a questão dominial identificado no relatório da IGF.

No pedido da Direção Municipal de Serviços Jurídicos da câmara, o município defende que "o município não tem legitimidade para desacompanhado da APDL e/ou do Ministério Público, instaurar ação onde se discutam todas as questões de dominialidade sobre os prédios inscritos como propriedade da sociedade Arcada - Empreendimentos e Investimentos, SA.".

Por outro, consideram os serviços jurídicos que "a ação de reivindicação recomendada não constitui meio próprio para o município fazer reverter para o domínio público a propriedade sobre os terrenos que, aparentemente, eram do domínio público e que foram objeto de justificação e retificação promovidas em datas anteriores às da apreciação e aprovação da operação de permuta".

Nesse sentido, e por forma a prevenir os riscos de incorrer em responsabilidade para com a Arcada e, por consequência, "lesar o interesse público", a autarquia pede esclarecimentos adicionais à IGF, questionando aquela entidade sobre as questões tomadas em consideração para a elaboração do relatório.

A autarquia quer saber se foi tomada em consideração, por exemplo, a "boa-fé passível de ser invocada não apenas pela atual proprietária Arcada, como também pela transmitente Qualidade integral" ou a prejudicialidade da reivindicação da propriedade pela APDL e/ou Ministério Público dos terrenos considerados de domínio público".