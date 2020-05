A reação surge depois do International History Students and Historians Group (IHSHG) ter manifestado, na segunda-feira, o seu desagrado para com a decisão de demolir as galerias superiores do Mercado do Bolhão, considerando “inconcebível” que a Câmara do Porto tenha permitido “tal negligência”.

A alteração do método construtivo do projeto de requalificação do Mercado do Bolhão foi aprovada em 27 de março, pela Direção-Geral do Património Cultural (DGPC), que em resposta à Lusa, no dia 18 de maio, refere que o aditamento em causa propõe “o desmonte de alguns elementos metálicos (colunas, varandas e consolas da cobertura) e a demolição de três, das quatro, lajes existentes de betão das galerias superiores do mercado”.

Para a tomada de decisão, constituíram fatores relevantes “o elevado estado de degradação dos elementos metálicos (que serão reparados em oficina e recolocados nos sítios originais) e das lajes de betão”.

Hoje, em comunicado, a autarquia rejeita que tal método implique “a demolição de toda a galeria e muito menos significa qualquer alteração ao resultado final”, salientando que “apenas, por razões óbvias de segurança, se procede à renovação de materiais que, tendo 100 anos e estando sob grande esforço, não apresentam condições para permanecer por mais anos, suportando o edifício”.