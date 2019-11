“A Câmara Municipal do Porto não teve nunca qualquer relação com as lojas interativas da TPNP nem participou, nem direta nem indiretamente, em qualquer processo de contratação relacionado com a loja daquela entidade existente no Porto”, lê-se em declarações enviadas à Lusa, por escrito.

Questionada pela Lusa sobre se algum representante da Câmara do Porto havia sido constituído arguido ou alguém havia sido ouvido no âmbito do processo Éter ou processos relacionados com aquela investigação policial, a autarquia do Porto respondeu que “nenhum vereador ou responsável foi constituído arguido ou ouvido enquanto suspeito neste processo.

“Não conhecemos qualquer pormenor desse processo que não tem qualquer relacionamento conhecido na Câmara do Porto”, acrescenta, sublinhando que a Câmara do Porto não ia “comentar o processo judicial”.

A 27 de setembro de 2016 foi inaugurada oficialmente a Porto Welcome Center e, nesse mesmo dia, o presidente da altura da TPNP, Melchior Moreira, agora em prisão preventiva no âmbito da Operação Éter e acusado de 38 crimes, declarava à Lusa que o plano para o futuro era expandir as lojas interativas “tanto a nível nacional, como internacional”.

“A rede vai ser estendida ao resto do território, às capitais de distrito e, depois numa segunda fase em termos internacionais, onde estamos já a apostar claramente para potenciar esta rede de lojas em dois mercados que são fundamentais que é o mercado espanhol, em Madrid, e um outro mercado francês, que está em crescendo, em Paris”, declarou.

Quando a loja interativa da Porto Welcome Center foi inaugurada passou a fazer parte de uma rede de 64 lojas interativas nos municípios da região Norte de Portugal, juntando-se à loja interativa do Aeroporto Francisco Sá Carneiro, à de Santiago de Compostela (Espanha) e ao autocarro TOPAS, uma espécie de "embaixador" itinerante do Norte de Portugal.