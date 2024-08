A Câmara do Porto investiu mais de dois milhões de euros na requalificação de uma zona de São Pedro de Campanhã, onde não havia saneamento e onde costumam existir constantes inundações.

De acordo com o Jornal de Notícias, a primeira fase da intervenção está pronta e permitiu criar ruas asfaltadas e espaços de lazer num lugar em que apenas existiam caminhos de terra batida. No entanto, a autarquia garante que estão previstas mais duas fases, com recurso a fundos comunitários.

Inserido no projeto de Reabilitação Urbana de Azevedo de Campanhã, desenvolvido pela empresa municipal Águas e Energia, a primeira fase previa a criação de infraestruturas de abastecimento de água, energia, telecomunicações e saneamento.

Por outro lado, o projeto financiado pelo Plano de Recuperação e Resiliência (PRR), no âmbito das comunidades desfavorecidas, permitiu criar uma rede de águas fluviais, possibilitando direcionar a água em alturas de chuvas intensas, de forma a evitar as inundações em S. Pedro de Campanhã, um dos maiores problemas da zona.

“Em São Pedro de Azevedo existe agora uma rede de águas pluviais e os contentores estão enterrados, sendo menos impactantes e sem cheiro”, disse a Câmara do Porto, destacada pelo JN.

“Foram resolvidos problemas estruturais”, acrescentou Filipe Araújo, vice-presidente da Câmara do Porto. “Não podemos esquecer que havia aqui zonas em que nem sequer uma ambulância conseguia chegar e, muitas vezes, zonas que inundavam com eventos extremos. Hoje, temos um espaço bonito”, reforçou.

“Numa zona de terra batida em que as pessoas não tinham qualquer condição, há zonas reabilitadas, todas as infraestruturas e qualidade de vida. Não podemos ter ruas esquecidas na cidade do Porto”, sublinhou Filipe Araújo, realçando a importância de todos se sentirem parte da cidade.