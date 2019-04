A Câmara do Porto aprovou no passado dia 26 de março uma proposta da vereadora da CDU, Ilda Figueiredo, para que se tentasse adquirir a casa onde nasceu o escritor português Almeida Garrett, um imóvel com quatro pisos que ficou hoje com o interior destruído na sequência de um incêndio que deflagrou pelas 01:56 e relativamente ao qual as autoridades estão a investigar a causa.

“O executivo da Câmara do Porto estava a estudar a hipótese de compra do imóvel [onde nasceu Almeida Garrett] e continua de pé essa vontade de compra. O importante é que o edifício fique protegido”, disse à Lusa fonte do gabinete de imprensa da Câmara Municipal do Porto.

Questionada pela Lusa, Ilda Figueiredo lamentou a “triste coincidência” da casa onde nasceu Almeida Garrett ter ardido precisamente um mês após a Câmara do Porto ter aprovado, por unanimidade, a proposta da CDU para tentar adquirir aquele imóvel na zona histórica da cidade e e que serviria para assinalar os 200 anos da Revolução Liberal do Porto (1820).

“Lamento muito a triste coincidência e mantenho a posição que foi aprovada por unanimidade pela Câmara do Porto, de aproveitar o que resta do edifício, mas naturalmente vai ter que se analisar face ao que aconteceu”, declarou a vereadora Ilda Figueiredo, assumindo-se “chocada com a tragédia” na casa que viu nascer um vulto da “cultura portuense e nacional”.