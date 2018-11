A proposta do presidente da autarquia, Rui Moreira, a que a Lusa teve hoje acesso, vai ser votada na reunião camarária pública de terça-feira e pretende, “ainda que de forma simbólica, demonstrar que está totalmente disponível para ser parte da solução e apoiar todas as iniciativas que se destinem a acelerar o processo de construção” da Ala Pediátrica do Hospital de São João.

“Nesse sentido, o município pretende apoiar esta iniciativa no valor simbólico correspondente ao valor das taxas pagas pela Licença Especial de Ruído necessária para a realização do cordão humano que ocorreu no dia 20 de setembro, no valor de 72,66 euros”, acrescenta o independente no documento.

Na proposta, o autarca refere que “a construção das novas instalações do Centro Pediátrico do Hospital de São João é uma necessidade premente da cidade do Porto”.

“Os serviços de saúde pediátricos do Hospital de São João são prestados, desde 2008, em contentores provisórios que não garantem as condições adequadas para o acolhimento e cuidados de saúde que incumbe prestar aos doentes com idade pediátrica”, acrescenta.

Moreira observa ainda que, “prometida desde 2008, a construção do Centro Pediátrico do Hospital de São João não se iniciou até hoje”.

“Para se manifestar pela necessidade de resolução deste problema que afeta milhares de crianças e famílias, a APOHSJ promoveu, no dia 20 de setembro de 2018, a formação de um cordão humano no Hospital”, lembra o presidente da Câmara.