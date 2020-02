“O Museu da Cidade já existe como rede. O que se procura agora é uma nova leitura baseada na multiplicidade e complementaridade. Vamos refundar o programa. Queremos que os espaços dialoguem entre eles. Não quero parecer arrogante, mas o que queremos construir é o museu do futuro. Pensar o museu no mundo contemporâneo”, disse Nuno Faria.

A propósito dos espaços e de datas, foi hoje revelado que “a Biblioteca Sonora será o coração do Museu da Cidade” e que o Museu do Vinho do Porto reabrirá a 20 de março “renovado, sendo que de seis em seis meses será lançado um novo olhar sobre a região do Douro, uma abordagem ligada à sazonalidade do tema”.

Já o Ateliê António Carneiro está a ser alvo de uma intervenção para o tornar “mais ateliê e menos casa” e lhe retirar alguns elementos que foram introduzidos fora da sua traça original.

Quanto à Quinta de Bonjóia, em Campanhã, espaço que será o epicentro do roteiro dedicado à natureza do Museu da Cidade do Porto, será alvo de uma intervenção, porque lhe foram detetadas “várias patologias”, nomeadamente ao nível de salitre, estimando-se que seja o último espaço a abrir. Até lá, informaram, as atividades desenvolver-se-ão no exterior da quinta.

Quanto aos eixos, Nuno Faria revelou que o “Sonoro” incluirá visitas guiadas, percursos da cidade e um âmbito mais criativo.

“O eixo ‘Natureza’ interessa-nos como uma espécie de balão de ensaio para pensarmos a biodiversidade e aproveitarmos os espaços verdes da cidade”, acrescentou o diretor artístico.

O CACE Cultural do Porto, no Freixo, acolherá o eixo “Material”, materializando-se na extensão da indústria, disse Nuno Faria.

Quanto ao eixo “Líquido”, de acordo com o responsável, este fará “uma leitura da cidade através dos lugares das águas, desde o Reservatório ao Douro, até à Quinta de Bonjóia", enquanto o eixo "Romantismo” é visto como “óbvio, porque a cidade do Porto é reconhecida pela sua ligação ao romantismo”.

“Todos estes eixos serão consubstanciados por plataformas públicas de reflexão para as quais convidamos coordenadores fora das equipas que nos ajudarão a pensar que museu se quer para a cidade através de reuniões internas e encontros abertos à comunidade”, acrescentou Nuno Faria.

No dossiê distribuído à imprensa é descrito que, além dos cinco mapas alusivos aos cinco eixos apresentados hoje, este projeto também originará uma agenda, cuja divulgação será bimestral, progredindo posteriormente para uma periodicidade quadrimestral.

Somar-se-á uma coleção de 30 fascículos, cadernos que terão como objetivo criar uma “relação forte entre o universo de texto e o universo de imagens, com cuidado na materialidade”.

Rui Moreira também destacou o programa educativo e, questionado sobre orçamento, disse não ser possível avançar com um valor final devido às obras que estão em curso ou vão avançar, somando-se 600 mil euros para programação.

Exposições sobre natureza, Douro e Revolução Liberal

A exposição “Por trás das árvores há um outro mundo”, de Ilda David, a inaugurar na sexta-feira na Casa Guerra Junqueiro, é uma das primeiras atividades do Museu da Cidade do Porto, projeto apresentado hoje pela Câmara local.

Esta é a primeira de um conjunto de seis exposições integradas no programa Gabinete de Desenho, lê-se no dossiê de imprensa distribuído hoje aos jornalistas na conferência de imprensa que marcou o relançamento do Museu da Cidade do Porto, projeto que se materializa numa rede de 16 infraestruturas espalhadas pelo concelho.

A mostra de Ilda David, artista que cruza a imagem, a palavra, a literatura e a pintura, estará patente até 29 de março na Casa Guerra Junqueiro.

“A exposição reúne um amplo conjunto de desenhos e algumas gravuras, entre obras recentes e mais recuadas no tempo, cujo denominador comum é a tematização da irredutível diversidade da linguagem da natureza”, refere a descrição da exposição.

Além desta mostra, está também agendada a “1820. Revolução Liberal do Porto”, uma exposição que integra o programa de comemorações dos 200 anos da Revolução Liberal que eclodiu no Porto a 24 de agosto de 1820, da autoria de José Manuel Lopes Cordeiro, que é inaugurada a 20 de fevereiro e fica patente até 06 de setembro na Casa do Infante.

“Livros são árvores, bibliotecas são florestas”, que vai estar patente de 28 de fevereiro a 31 de maio na Biblioteca Sonora, é outra das atividades integradas no novo roteiro lançado pela autarquia no âmbito do projeto Museu da Cidade.

Soma-se, entre outras atividades, a exposição “Douro Terra e Atmosfera”, que vai marcar a Extensão Douro, anteriormente conhecida como Museu do Vinho do Porto, de 21 de março a 06 de setembro.

O presidente da Câmara do Porto, Rui Moreira, indicou hoje que “a maior parte dos espaços” que compõem o novo Museu da Cidade “estão já abertos ao público”, existindo ainda outros que “estão a ser criados e vão ser abertos e outros abertos e que vão ser reformulados”.

Rui Moreira adiantou que o Reservatório da Pasteleira vai abrir no final do ano.

“Estamos a preparar a instalação dos equipamentos. Abriu para uma exposição, já foi dado a descobrir e abre de novo, com novo equipamento, novo pensamento e o seu conjunto de peças arqueológicas”, referiu Rui Moreira.

Já o Museu do Romântico, disse o autarca, “está aberto ao público, mas no final deste ano fecha e é reformulado em termos de conteúdos e programa”.

Foi também anunciado que o Museu da Cidade vai, nesta na fase de arranque, rodar à volta de cinco eixos e de cinco mapas: sonoro, natureza, material, líquido e romantismo.

Sobre o eixo “Material”, Rui Moreira disse que este terá incidência no mundo industrial e que esse terá epicentro no CACE Cultural do Porto, na zona do Freixo.

“Estamos a preparar um novo programa a partir das coleções industriais. Isto exige uma explicação porque se calhar consideravam expectável que o Museu da indústria do Porto surgisse no matadouro municipal. Não podemos ficar à espera do que vai acontecer. O processo [do Matadouro] continua no Tribunal de Contas e por lá continuará”, disse o presidente da Câmara.