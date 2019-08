“A autarquia já havia solicitado à Guarda Nacional Republicana o reforço do patrulhamento de proximidade no núcleo urbano antigo da Aldeia de Paio Pires, em junho, face às situações e sentimentos de insegurança reportados”, refere a Câmara do Seixal, liderada por Joaquim Santos (CDU), em resposta escrita enviada à Lusa.

No documento, a autarquia do distrito de Setúbal salienta que no início desta semana enviou um ofício ao Destacamento Territorial de Almada-Seixal da GNR, reiterando a importância de “rondas regulares e efetivas àquela zona, como medida preventiva e dissuasora de alguns comportamentos passíveis de atentar contra a segurança da população”.

“Em acréscimo, dirigimos um ofício aos ministros com tutela sobre as forças de segurança, reiterando a necessidade de investimento e reforço da dotação e contingentes da GNR e da PSP, com o aumento de efetivos, aproximando os rácios à média nacional, privilegiando o policiamento de proximidade e as estratégias de prevenção”, acrescenta.

Disparos com arma de fogo foram efetuados na terça-feira na via pública na Aldeia de Paio Pires, concelho do Seixal, disse à Lusa fonte da GNR, referindo que não existem vítimas a registar.