"É um equipamento essencial para os blocos operatórios e para as unidades de cuidados intensivos porque vai conferir uma proteção extra a todos os profissionais, desde logo aos anestesiologistas ou aos médicos intensivistas que vão entubar, mas também aos cirurgiões, enfermeiros e assistentes operacionais que contactam entre si, a utilização deste equipamento não deve reduzir a proteção individual", disse Miguel Guimarães.

O bastonário da Ordem dos Médicos falava aos jornalistas no Hospital de Santo António, no Porto, onde esta manhã foi entregar as primeiras câmaras de proteção profissional dedicadas ao ato de entubação de um conjunto de 500 que serão distribuídas pelos hospitais do Serviço Nacional de Saúde, bem como por privados e estabelecimentos do setor social.

Esta doação, que surge em tempo de pandemia covid-19, resulta da conta criada pela Ordem dos Médicos e Ordem dos Farmacêuticos, com o apoio da Apifarma [Associação Portuguesa da Indústria Farmacêutica] e da sociedade civil, conta que está em nome do movimento "Todos Por Quem Cuida".

"O grande objetivo deste movimento é cuidar das pessoas que estão a cuidar de nós. A sociedade civil teve uma participação solidária e humanista com todos os portugueses que estão na linha da frente. Toda a gente se mobilizou e organizou. É necessário sempre aumentar os níveis de proteção das pessoas que cuidam de nós todos os dias", referiu Miguel Guimarães.