Um camião despistou-se esta tarde na Ponte 25 de Abril. Ao SAPO24, fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro de Setúbal refere que ainda não foi identificada a causa do acidente.

Ao contrário do que foi inicialmente divulgado, "o camião não capotou, mas sim o semi-reboque" que transportava areia.

"A carga está espalhada e está em curso a limpeza da via", é ainda referido.

Do acidente resultou ainda um ferido ligeiro, o motorista do camião, que foi "transportado para o Hospital de Setúbal".

O alerta foi dado às 13h28 e estiveram no local os Bombeiros de Cacilhas. Neste momento ainda estão envolvidos nos trabalhos de limpeza a Brisa e a Proteção Civil.

O CDOS de Setúbal alerta ainda para alguns constrangimentos no trânsito: o acesso do IC20 para a zona comercial está cortado, bem como o acesso da A2, sentido norte-sul, já que estão obstruídas duas vias com a areia.