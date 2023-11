"Camila nasceu com 24 semanas, 800 gramas e 30,5 cm, no dia 17 de agosto de 2022, e quando os pais, Andreia e Jorge, entraram no Serviço de Neonatologia do Hospital de Braga, 'a esperança era muito curta, para uma bebé com esta idade e peso'", refere a mãe, citada em comunicado do hospital.

"Quando cá entrámos, não víamos testemunhos de nenhum bebé com apenas 24 semanas. Podermos estar aqui, hoje, a inaugurar este mural é um orgulho imenso", acrescenta Andreia.

Para a mãe, Camila foi um "bebé milagre", já que "inicialmente era tudo muito assustador". Foram tempos em que "a ansiedade e medo tomaram conta do casal e familiares", diz o hospital.

No hospital, o acompanhamento “foi sempre muito atencioso por parte de todos os profissionais", conta Andreia. "Aqui, criamos muitas amizades e sente-se um ambiente muito acolhedor, próximo e familiar", nota Andreia.

O hospital conta ainda que "Camila cresceu saudável, brinca muito e é muito alegre" — e visita, regularmente, o Serviço de Neonatologia.

No mural, os pais deixaram uma mensagem de esperança para quem por ali passar, no futuro. Pode ler-se: "Chorámos, desesperamos, mas acima de tudo lutámos e sorrimos pela nossa filha e pelas vitórias que íamos ultrapassando todos os dias. Nunca perdemos a fé e a esperança, e isso levou-nos ao melhor resultado que podíamos ter. Uma filha linda, lutadora e saudável".