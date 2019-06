Trata-se de turistas, continuou, que gostam de turismo em espaço rural, que é o que existe na região, o mais possível no meio da natureza, e é este tipo de turismo que o parque está a desenvolver com o investimento feito nos percursos pedestres.

Para setembro está prevista a inauguração de mais um percurso pedestre que Artur Cascarejo apresenta como “diferenciador relativamente a todos os restantes, na medida em que tem o seu início no Centro Interpretativo do Vale do Tua, vai pela antiga linha de caminhos-de-ferro que ia até à entrada da barragem até ao túnel das presas”.

“O aspeto diferenciador é que nós recuperamos essa mesma linha e os caminhantes vão fazer o percurso nas travessas linha e vão passar por toda aquela envolvência do que era uma linha de caminho-de-ferro extraordinária do Vale do Tua”, sustentou.

O percurso terá “vários pontos de interesse”, nomeadamente no final da linha um miradouro sobre a barragem e, no regresso, passa pela casa dos cantoneiros, que foi recuperada pela câmara de Carrazeda de Ansiães, e integrada neste projeto com prova de vinhos, doçaria e gastronomia local.

A caminhada atravessa a aldeia de Foz Tua com dois restaurantes onde se come o tradicional peixe do rio pelo percurso que termina no centro interpretativo.

Os diferentes atrativos inserem-se numa “estratégia de fazer com que os percursos não sejam apenas um momento para a prática desportiva e para tratar da saúde, mas que sejam também um momento de apoio ao desenvolvimento local, a reanimar as aldeias ribeirinhas numa lógica de desenvolvimento socioeconómico”, segundo o diretor do parque.

“E nessa perspetiva ter os produtos locais à venda, animar os cafés, a restauração, essa componente da economia local que é absolutamente fundamental”, considerou.

Manter os turistas mais tempo do que um fim de semana no território é a meta do parque que está a preparar novas atividades como “birth watch” (observação de aves) ou a candidatura a reserva “Dark Sky” para observação do céu.