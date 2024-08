O ex-Presidente garantiu, na noite de sexta-feira, ter acordado com o canal Fox News debater com a rival no dia 04 de setembro, em vez de um debate no canal ABC, inicialmente previsto com Joe Biden.

“Ele [Trump] precisa de parar de jogar este pequeno jogo e comparecer ao debate com o qual já se comprometeu, a 10 de setembro” na ABC, disse o diretor de comunicação da campanha de Kamala Harris, Michael Tyler, citado pela AFP.

Na sua plataforma Truth Social, Donald Trump anunciou ter acordado “com a Fox News debater com Kamala Harris na quarta-feira, 04 de setembro”, afirmando que a data era “conveniente e apropriada”, uma vez que antecede o início da votação antecipada para as eleições presidenciais de 06 de setembro, e disse que o debate teria lugar na Pensilvânia.

A Fox News confirmou no seu portal noticioso que o debate seria realizado perante uma audiência em direto e que seguiria regras semelhantes às do debate Trump-Biden organizado pela CNN, em 27 de junho.

Por esclarecer está se a candidata democrata aceitou quer o debate quer a data.

A mensagem de Trump, publicada quase à meia-noite (na costa leste dos Estados Unidos, madrugada em Lisboa), surgiu horas depois de a candidatura da vice-Presidente ter obtido o apoio de mais de metade dos delegados do seu partido numa votação ‘online’.

Kamala Harris deverá aceitar oficialmente a nomeação do Partido Democrata para as eleições de novembro, após o encerramento das urnas na segunda-feira.

A 21 de julho, o Presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, de 81 anos, renunciou à candidatura a um segundo mandato e apoiou a da vice-Presidente.

Biden retirou-se na sequência de um desempenho desastroso num debate da CNN contra Trump em junho, durante o qual pareceu muito enfraquecido.

Um segundo debate televisivo Trump-Biden foi agendado para 10 de setembro na ABC.

Na semana passada, o porta-voz de Donald Trump, Steven Cheung, disse que era “inapropriado” marcar um debate antes de Harris ser oficialmente nomeada como candidata democrata.

O candidato republicano, de 78 anos, disse recentemente que estava a abandonar a tradição e que não iria debater com Harris, que é quase 20 anos mais nova que ele.

No mês passado, Harris, antiga procuradora-geral da Califórnia, desafiou Trump para um debate frente a frente.

“Donald, espero que reconsidere encontrar-se comigo no palco do debate, porque, como diz o ditado, se tem algo a dizer, diga-o na minha cara”, disse Harris, num comício de campanha, em Atlanta.