Pedro Machado estende os agradecimentos à Agência Regional de Promoção Turística Centro de Portugal, Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro, Turismo de Portugal e Secretaria de Estado do Turismo, além das câmaras municipais e empresários.

"Esta distinção mostra que no meio da tragédia nasce a esperança. A esperança renovada num destino, na sua atratividade, bem espelhada nesta campanha", resume o presidente da Turismo Centro, Pedro Machado, que considera que a conquista inédita "prestigia o país, o setor do Turismo e a marca Centro de Portugal, que concorreu ao lado de candidatos tão fortes como os Estados Unidos".

A campanha da Turismo Centro conquistou o Gold Award (equivalente ao primeiro lugar) na categoria Best National Tourism Board / Destination Marketing Organisation Campaign (Melhor Campanha de Entidade Turística ou de Destino Nacional), durante a gala International Travel & Tourism Awards, que decorreu em Londres na noite de terça-feira.

"São entidades e pessoas que nos quiseram ajudar, desde a primeira hora, e que hoje alcançaram um prémio tão prestigiante. A equipa do Turismo Centro de Portugal não poderia estar mais orgulhosa: é o prémio mais importante de sempre que recebemos", acrescentou.

Os International Travel & Tourism Awards distinguem o trabalho de organismos de turismo em todo o mundo. Os vencedores foram escolhidos por um painel independente de jurados de todo o mundo e representam o melhor que se faz internacionalmente nas viagens e no turismo.

A competição é organizada pelo World Travel Market (WTM London), com a colaboração da Organização Mundial de Turismo (UNWTO). O WTM London é um evento internacional que juntou a indústria de viagens entre os dias 05 e 07, em Londres, e que é o mais importante a nível mundial nesta área de negócios, garante a Turismo Centro.

A campanha do Turismo Centro de Portugal foi uma das oito finalistas na sua categoria, derrotando candidaturas dos Estados Unidos, do Japão, do Peru, do Egito, da Jordânia, da Estónia, da Finlândia e das Ilhas Faroé.