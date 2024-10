Pouco antes do Natal de 2021, Tom Phillips fugiu para a região selvagem de Waikato com os seus filhos Ember, Maverick e Jayda, atualmente com oito, nove e 11 anos, na sequência de uma discussão com a mãe.

Agora, este pai fugitivo — que não tem a custódia legal dos filhos — foi visto por caçadores de porcos, juntamente com as três crianças, a caminhar ao longo da costa oeste da Ilha do Norte da Nova Zelândia, conta o The Guardian. Os três estavam com roupas que permitem camuflagem na natureza.

Phillips não era visto desde novembro passado, depois de ter alegadamente roubado uma moto-quatro de uma propriedade rural e arrombado uma loja em Piopio. As imagens das câmaras de vigilância mostraram dois indivíduos numa rua, que se pensava serem ele e uma das crianças.

Os jovens caçadores que os avistaram na quinta-feira passada gravaram imagens com os seus telemóveis. As patrulhas da polícia começaram a percorrer toda a área nessa noite e uma busca foi lançada na manhã seguinte, mas o grupo não foi visto novamente.

"Embora não possamos entrar em pormenores, queremos assegurar ao público que dispomos dos recursos necessários para responder a quaisquer informações ou relatos de avistamentos que nos cheguem", explicou o inspetor Andrew Saunders sobre a investigação em curso.

"O nosso foco está muito no regresso seguro de Jayda, Maverick e Ember para a sua família e estamos a fazer tudo o que podemos para que isso aconteça", garantiu.

A mãe das crianças, que as viu pela última vez em 2021, disse ao New Zealand Herald que está "aliviada" por saber que os filhos estão vivos.

"Estou tão feliz por estarem todos lá", disse, reconhecendo cada criança nas imagens. "Estou tão aliviada por ver os meus três bebés. Estão todos vivos".

Um investigador particular que está a procurar os desaparecidos explicou a um meio de comunicação local que continua a ser um desafio para a polícia localizar Tom Phillips porque este conhece bem o terreno e está a ser ajudado por outras pessoas.

Assim, quando a polícia começou as buscas, é possível que o pai e as três crianças já estivesses escondidas depois de terem sido alertadas por alguém. Apesar disso, os trabalhos continuam numa área de cerca de 30 km².