O Serviço de Inteligência do Canadá (CSIS, na sigla em inglês) "está a investigar ativamente várias ameaças de morte procedentes da República Islâmica do Irão baseadas em informações confiáveis", declarou à AFP Eric Balsam, porta-voz do CSIS.

"Em suma, estas atividades hostis e ingerências estrangeiras minam a segurança do Canadá e dos canadianos, assim como os nossos valores democráticos e a nossa soberania", acrescentou.

Não foram apresentados detalhes da investigação, mas Balsam disse que a agência está a trabalhar com os seus parceiros internacionais.

O CSIS também tem provas de que o Irão está a monitorizar e intimidar pessoas no Canadá, incluídos os membros da diáspora iraniana, com o objetivo de "silenciar os que falam publicamente contra" o regime, acrescentou.

Na semana passada, o governo britânico acusou Teerão de ameaçar a vida de jornalistas radicados no Reino Unido.

"Hoje, convoquei o encarregado de negócios iraniano depois de alguns jornalistas que trabalham no Reino Unido terem sido alvo de ameaças de morte imediatas por parte do Irão", escreveu o secretário dos Negócios Estrangeiros britânico, James Cleverly, no Twitter.