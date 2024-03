“Os cidadãos mexicanos terão de obter um visto para virem para o Canadá a partir de agora”, anunciou o ministro da Imigração canadiano, Marc Miller, em conferência de imprensa, explicando que o objetivo é preservar “a viabilidade do sistema de asilo e imigração”.

A exigência de vistos para mexicanos tinha sido suspensa em dezembro de 2016. O regresso da imposição contará, no entanto, com algumas exceções, como no caso dos cidadãos mexicanos que viajem para o Canadá e que tenham tido um visto canadiano na última década ou tenham um visto americano válido. Nesse caso, os viajantes poderão solicitar uma autorização de viagem eletrónica simples.

De acordo com o Governo canadiano, os mexicanos representaram 17% de todos os pedidos de asilo em 2023, mas a maioria foi rejeitada ou acabou por ser retirada pelos requerentes.

“Atribuímos grande importância aos laços estreitos que temos com o México. O México é e continuará a ser um parceiro importante”, garantiu o ministro, admitindo que o Governo mexicano já manifestou a sua insatisfação com esta mudança.

Otava está sob pressão há semanas, principalmente do primeiro-ministro do Quebeque, François Legault.

Segundo o responsável da província — a segunda mais populosa do Canadá e a única predominantemente francófona — o Quebeque atingiu um ponto de rutura em termos de imigração e está sobrecarregada de pedidos de asilo.