Esta imagem aérea, cortesia do Serviço de Incêndios Florestais de Alberta, tirada a 10 de maio de 2024, mostra o fumo dos incêndios florestais que ardem na zona florestal da Grande Pradaria, 4 quilómetros a leste da cidade de Teepee Creek, em Alberta, Canadá. Milhares de pessoas fugiram de suas casas em 12 de maio de 2024 no oeste do Canadá, pois centenas de incêndios florestais que começaram mais cedo do que o habitual prenunciam uma temporada de incêndios difícil

Handout / Alberta Wildfire Service / AFP