A Câmara de Aveiro aprovou o projeto e a abertura de concurso público para a reabilitação das margens do Canal dos Botirões, por 280 mil euros, com um prazo de execução de quatro meses.

“Esta é mais uma obra de qualificação dos Canais Urbanos da Ria e da Cidade de Aveiro realizada pela Câmara”, salienta a autarquia em nota de imprensa, recordando que no mandato anterior foi feita a pintura dos muros e a reabilitação das pontes pedonais.

No âmbito da valorização dos canais urbanos está em curso a construção da nova Ponte de São João, tendo o executivo aprovado o pedido de prorrogação de prazo para a conclusão da obra, que deverá ficar concluída em abril.

“A Ponte de São João apresentava diversos problemas estruturais graves, com uma degradação significativa de todos os elementos, e por isso a opção da Câmara de Aveiro foi pela construção de uma nova estrutura, melhorando a circulação automóvel e pedonal (através da correção das pendentes atuais, passando a cumprir as regras das acessibilidades) e aumentando a largura do canal de navegação de acesso ao Canal de São Roque”, justifica-se na nota de imprensa.

Trata-se de um investimento integrado no Plano Estratégico de Desenvolvimento Urbano da Cidade de Aveiro (PEDUCA), cofinanciado pelo Portugal 2020.

Para manter uma “toalha de água permanente” nos canais urbanos da Ria, a autarquia está a substituir a comporta do Canal do Paraíso, e refere estar para breve o início da obra de qualificação da eclusa do Canal das Pirâmides.