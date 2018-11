Trata-se de uma ópera cómica que assinala a estreia de Pedro Mexia na escrita operática e na qual participam a Orquestra Sinfónica Portuguesa e o Coro do Teatro Nacional de S. Carlos.

Com encenação de Ricardo Neves-Neves, a ópera parte do conto do macaco do rabo cortado, mas acaba por se tornar numa comédia sobre o excesso de confiança dos homens e no mau resultado que tal postura pode dar.

Numa altura em que o movimento #Metoo se tornou um fenómeno de moda, este espetáculo vem mostrar que o lado de força está no feminino assim como a exuberância, disse o encenador.

Um homem que vai seduzindo mulheres atrás de mulheres é a personagem principal desta ópera cómica onde são audíveis acordes de “Don Giovanni” e letras de canções mais populares, como uma de Paulo de Carvalho e outra de Romana.

A sedução foi uma forma de Pedro Mexia brincar com o assunto e de 'dar a volta' ao conto que esteve na base da ópera, e que é muito repetitivo, sustentou Nuno Corte-Real. Assim, este advogado, um Casanova dos tempos modernos, vai acumulando conquistas atrás de conquistas, sem se incomodar com as consequências dos seus atos.