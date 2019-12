De acordo com a ANA, até às 12:00 nenhuma aeronave aterrou no Aeroporto Internacional Cristiano Ronaldo.

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) emitiu na quarta-feira um aviso laranja para o arquipélago, até às 21:00 de hoje, por causa do vento forte que se faz sentir.

Dados do IPMA na Madeira dão conta que, desde as 00:00 de hoje, a rajada mais forte sentida foi de 150 km/h, registada por uma estação no Chão do Areeiro, nas zonas montanhosas.

No aeroporto, a rajada mais forte foi de 109 km/h também de acordo com os dados do IPMA, registada às 10:10 desta manhã.

As más condições atmosféricas atingem ainda o mar e a Capitania do Porto do Funchal emitiu igualmente um aviso de agitação marítima forte até às 18:00 de sexta-feira, aconselhando as embarcações a regressar aos portos de abrigo.