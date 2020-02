O atual presidente da câmara da Nazaré, que é recandidato às próximas autárquicas, acredita que a obra que tem no município “demonstra" o que é "capaz de fazer por este território”, para colocar “Leiria a liderar a região”.

“Quero que o restante país tenha inveja do trabalho que aqui é feito neste distrito”, reforçou Walter Chicharro, que apresentou ainda como trunfo ter recuperado o município da Nazaré para os socialistas em 2013, conseguindo depois a reeleição.

“Tenho sido confrontado com o facto de ser da Nazaré e pensar muitas vezes na gente da Nazaré. Será que quem difunde essa mensagem não entende que o trabalho desenvolvido só tem trazido benefícios à região e ao país? Quem está a passar essa mensagem não entende que o que está a ser feito na Nazaré pode ser replicado na região?”, disse o candidato na apresentação da candidatura, em Leiria.

No distrito de Leiria, o candidato promete apostar no ordenamento da orla costeira e florestas, prevenção dos fogos florestais, descarbonização da economia e resolução de problemas ambientais, como o da Lagoa de Óbidos e efluentes suinícolas.

Prioridade será “a melhoria das acessibilidades”, recuperando o IC11 e IC8 e requalificando o IC2, mas também ligando as linhas ferroviárias do Norte e Oeste, adequando-as “à época em que vivemos”.

Walter Chicharro quer também mais investimento para os portos de Peniche e da Nazaré e considera a abertura da Base Aérea de Monte Real à abertura do tráfego civil “um dos maiores desafios das últimas décadas” e um “desígnio regional e nacional”:

“É preciso aproveitar a oportunidade única de termos um Governo aberto a abrir a Base de Monte Real ao tráfego civil. Não podemos ter dúvidas sobre esta necessidade”.

O autarca prometeu também que vai continuar a pensar e falar na Nazaré: “Claro que vou! Se em 2017 consegui a maior vitória de sempre do PS no meu concelho, depois de ter recuperado o município em 2013, como poderia deixar de pensar na Nazaré? A diferença para outros é que eu já ganhei várias eleições”, atirou, lançando farpas ao outro candidato à federação socialista.

Walter Chicharro prometeu que não se candidata “para ser deputado” e, se for reeleito presidente do município da Nazaré, só sairá em 2025 devido à limitação de mandatos. “Senão não pretendia sair”, garantiu.

O candidato, de 49 anos, comoveu-se hoje quando falou nas consequências para a família das acusações que lhe estão a ser feitas, “em surdina e através de cartas anónimas”.

“Estas acusações partem de quem não tem projeto nem argumentos e que só através da mentira acredita que me pode derrotar. O que agora usam para me acusar, foi usado pela oposição na Nazaré nas autárquicas de 2017 e o resultado foi um reforço do PS na Nazaré nessas eleições”.

José Pereira dos Santos, advogado, é o outro candidato à Federação Distrital do PS de Leiria.

As eleições estão agendadas para o próximo dia 13 de março.