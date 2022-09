O homem, que não foi identificado, foi encontrado por um familiar no domingo à tarde com "feridas graves" na sua propriedade na cidade pouco habitada de Redmond, na região da Austrália Ocidental, segundo as autoridades.

"Acreditamos que o homem foi atacado pelo canguru antes desse dia", disse um porta-voz da polícia estatal.

Uma ambulância chegou rapidamente, mas o homem morreu no local. "Na propriedade havia um canguru que estava a impedir que o pessoal da ambulância chegasse ao homem ferido", afirmou a fonte policial.

Os agentes tiveram de disparar e matar o animal porque "representava uma ameaça para os trabalhadores de emergência", acrescentou.

A polícia considera que o homem cuidava do animal selvagem como se fosse de estimação, apontou.

Embora o porta-voz não tenha indicado qual tipo de animal era, esta região é habitada pelo canguru-cinzento ocidental.

Os machos desta espécie podem medir até 2,2 metros e pesar cerca de 70 quilos.

Segundo os media australianos, o último ataque mortal atribuído a estes animais remonta a 1936, quando um homem morreu meses após um ataque enquanto tentava resgatar dois cães de um canguru de grandes dimensões