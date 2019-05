Segundo o G1, amigos do cantor reconheceram o corpo do artista entre as vítimas. Também foi encontrado o passaporte do artista perto do local do acidente.

Segundo a Folha de S. Paulo, a assessoria de imprensa do cantor confirmou a notícia. "A Luan Promoções, familiares, fãs, amigos e equipa estão todos muito abalados com esta triste notícia que apanhou todos de surpresa. Com muito pesar confirmamos a morte do Gabriel Diniz e de todos os tripulantes", pode ler-se. "A sua alegria estará para sempre nos nossos corações! Não deixaremos perder a sua irreverência jamais, você conquistou uma nação com o seu trabalho e carisma! Estendemos os nossos sentimentos também aos familiares dos outros tripulantes envolvidos!".

O monomotor caiu numa área pantanosa. A chuva torrencial está a dificultar as operações de resgate e ainda não se sabe ao certo quantas pessoas seguiam a bordo.

Inicialmente as autoridades registaram quatro mortos, reduzindo depois o número oficial para três, até ao momento.

Segundo a imprensa brasileira, uma moradora da região do acidente disse que o avião passou por cima da sua casa e caiu logo de seguida, ouvindo-se um estrondo nas imediações.

O avião envolvido no acidente é um monomotor Piper prefixo PT-KLO, com capacidade para quatro lugares, que estava registado em nome do Aeroclube de Alagoas

Gabriel Diniz, de 28 anos, ocupou o primeiro lugar dos tops no Brasil este ano, com o single "Jenifer".

O cantor tinha atuado na Feira de Santana, na Bahia, este domingo.