Uma mulher australiana está em estado grave num hospital no norte de Queensland, depois de o próprio cão lhe ter arrancado o braço com uma mordida.

Na cidade costeira de Townsville, os serviços de emergência foram chamados, por volta das 07h00 locais (21h0o de quinta-feira em Lisboa), e encontraram a uma mulher, de 34 anos, com ferimentos graves.

O seu braço direito foi cortado abaixo do cotovelo, mas a parte separada foi recuperada pelos paramédicos antes de estes a transportarem para o hospital local. De acordo com a BBC News, o estado de saúde da mulher é considerado grave, mas, neste momento, encontra-se estável.

Aconselhadas por agentes de controlo de animais do país, as autoridades australianas contam que "não tiveram outra opção" e abateram o cão a tiro no próprio local.

"Os ferimentos desta senhora são absolutamente horríveis e desejamos-lhe uma rápida recuperação", disse o sargento Scott Warrick numa entrevista coletiva, referindo ainda "tenho cães e ver um resultado como este é de partir o coração. Entendemos que as pessoas vão ficar chateadas, mas não nos restou outra opção".

Warrick confirmou que, quando a polícia chegou ao local, encontrou a mulher a sangrar no exterior da casa e o cão, que se acredita ser de raça pit bull, no interior.

"Ele estava muito agressivo... [ele] ainda estava a tentar sair", explicou.

Para o cão não sair da casa, alguns polícias obstruíram a entrada, enquanto outros aplicaram um torniquete improvisado no braço da mulher e prestaram os primeiros socorros até à chegada dos paramédicos.

Segundo dois vizinhos, o cão envolvido no incidente era conhecido por ser agressivo. Aliás, um deles já tinha sido atacado pelo cão, tendo ficado com cicatrizes no corpo.