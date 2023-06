Imagens do local do acidente mostraram compartimentos dos comboios destruídos e manchados de sangue. Os vagões viraram completamente na colisão ocorrida na noite de sexta-feira e os socorristas procuram sobreviventes presos nos destroços, enquanto centenas de corpos são retirados e colocados debaixo de lençóis brancos ao lado dos trilhos.

Só com o amanhecer deste sábado é que os trabalhadores de resgate puderam ver a extensão completa da tragédia. Sudhanshu Sarangi, diretor-geral dos Serviços de Incêndio de Odisha, afirmou que o número de mortos era de 288, mas que pode aumentar.

"Os trabalhos de resgate ainda estão em andamento", disse à AFP.

Acidentes ferroviários não são incomuns na Índia, que tem uma das maiores redes ferroviárias do planeta. O país já registou várias tragédias do tipo no passado, mas a catástrofe de sexta-feira é considerada a mais letal desde a década de 1990 e a terceira maior de sempre.

O secretário-chefe do estado de Odisha, Pradeep Jena, confirmou ainda que quase um milhar de pessoas foram levadas para os hospitais próximos.

O desastre foi provocado pelo descarrilamento de um comboio expresso que seguia de Bengaluru para Calcutá (nordeste do país) e que invadiu a via adjacente na direção sul. Minutos depois, o Coromandal Express, que seguia de Calcutá para Chennai, embateu nos escombros e vários dos seus vagões acabaram por colidir com um comboio de carga, que estava estacionado nas imediações.

Hospitais lotados

"Preparámos todos os grandes hospitais públicos e privados desde o local do acidente até à capital do estado para atender os feridos", destacou SK Panda, porta-voz das autoridades do estado de Odisha, acrescentando que "75 ambulâncias" foram enviadas para o local, onde também estão autocarros disponíveis para transportar os passageiros feridos.

No Twitter, o primeiro-ministro da Índia assumiu-se "angustiado" com o desastre.

“Angustiado com o acidente de comboio em Odisha. Neste momento de dor, os meus pensamentos estão com as famílias enlutadas. Que os feridos recuperem rapidamente. Falei como o ministro das Finanças, Ashwini Vaishnaw, que fez um balanço da situação. As operações de resgate estão em curso no local do acidente e está a ser prestada toda a assistência possível aos afetados”, referiu através da rede social.

Apesar deste incidente, a segurança ferroviária tem melhorado significativamente no país nos últimos anos devido a investimentos massivos e atualizações tecnológicas.

O acidente ferroviário mais mortal do país ocorreu a 6 de junho de 1981, no estado de Bihar (leste), quando sete vagões de um comboio caíram de uma ponte, resultando entre 800 a 1000 mortes.

Mais recentemente, em 20 de novembro de 2016, um comboio com 2000 passageiros descarrilou no estado de Uttar Pradesh (norte) enquanto a maioria dormia, causando 146 mortes e 180 feridos.

Neste século, a Índia teve 13 acidentes ferroviários com mais de 50 vítimas, três deles resultantes de atentados.

*Com AFP