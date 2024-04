“Esta tarde [segunda-feira] foi estabelecido um novo recorde histórico de temperatura máxima. No Observatório Meteorológico de Tacubaya, o Serviço Meteorológico registou 34,2ºC, que superaram os 33,9º registados em 1998”, escreveu o organismo na rede social X (antigo Twitter).

O Serviço Meteorológico Nacional (SMN) mexicano indicou que este é um novo recorde mensal e anual, acrescentando que no Aeroporto Internacional da Cidade do México foram registados 32ºC.

Em 19 de abril de 2008, o observatório de Tacubaya tinha registado 33,7ºC, depois de em 09 de maio de 1998 ter assinalado 33,9ºC.

No fim de semana, o SMN previu a primeira onda de calor do ano na maior parte do México, com temperaturas máximas de 40 a 45ºC, sendo esperadas temperaturas de 30 a 35ºC em estados como Aguascalientes, Baja California, Baja California Sul, Chihuahua, Cidade do México, Durango, Guanajuato, Hidalgo e Querétaro.