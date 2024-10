Os avisos foram emitidos no sábado e foram sendo sucessivamente prolongados com base nas previsões do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), devendo apenas terminar às 06:00 de terça-feira.

“Apesar do cancelamento do aviso [de mau tempo], recomenda-se aos proprietários e armadores das embarcações que adotem as devidas precauções por forma a garantir as respetivas condições de navegabilidade”, lê-se na informação difundida pela capitania.

A capitania também aconselha cuidados na circulação em “molhes de proteção dos portos, arribas, praias ou piscinas naturais, assim como as condições de segurança para a prática da pesca lúdica, em especial junto a falésias e zonas rochosas”.

O vento também condicionou hoje o movimento no Aeroporto Internacional da Madeira – Cristiano Ronaldo, mas as operações já estão a decorrer com normalidade.

De acordo com as informações disponíveis na página da Internet da ANA- Aeroportos de Portugal, foram canceladas até cerca das 18:00 cerca de uma dezena de aterragens e oito partidas.