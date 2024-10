A capitania do Porto do Funchal prolongou, hoje, novamente o aviso de vento forte para o arquipélago da Madeira, até às 18h00 de segunda-feira, reiterando o alerta para os cuidados a ter no mar e nas zonas costeiras.

O aviso de vento forte foi emitido no sábado e vigorava inicialmente até às 06h00 de hoje, tendo depois sido prolongado até às 06h00 de segunda-feira.

A capitania indica que, com base nas previsões do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), o vento soprará de norte/nordeste “fresco a muito fresco, por vezes forte”.

A ondulação pode chegar aos 3,5 metros na costa norte, enquanto na zona sul não deverá ultrapassar 1,5 metros.

A capitania do Porto do Funchal apela à comunidade marítima e à população para que adote os devidos cuidados “tanto na preparação de uma ida para o mar, como quando estão no mar ou em zonas costeiras”.

Reforçar a amarração e vigilância apertada das embarcações atracadas e fundeadas, evitar passeios junto ao mar e zonas expostas e não praticar pesca lúdica são algumas das recomendações.