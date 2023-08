A capitania indica no aviso que, de acordo com as previsões do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), prevê-se vento “muito fresco a forte” na zona sul.

A ondulação poderá atingir três metros na costa norte e dois metros na zona sul da ilha.

A Capitania do Porto do Funchal recomenda aos proprietários e armadores das embarcações que adotem as devidas precauções por forma a garantirem a segurança das mesmas.