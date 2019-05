Contactado pela Lusa, Cruz Martins, capitão dos portos do Douro e Leixões, afirmou hoje que a capitania se encontra a "afinar os planos" propostos pelas concessionárias das praias de Matosinhos e do Porto, tendo já prevista uma reunião com os proprietários para segunda-feira.

De acordo com a edição de hoje do Jornal de Notícias (JN), a vigilância nas praias de Matosinhos e do Porto está "em risco", isto porque a capitania "exige" que os concessionários destas praias "contratem mais 12 nadadores-salvadores para que a época balnear seja aberta dia 15 de junho em segurança".

O diário acrescenta que, “caso essas contratações sejam recusadas, as concessões podem ser fechadas pela Agência Portuguesa do Ambiente (APA), o que deixaria os areais sem vigilância".

"A preocupação da Capitania é a segurança dos banhistas e essa segurança está prevista na lei. Para proteger os banhistas a capitania tem de garantir que quando diz que uma praia é vigiada essa vigilância é feita de acordo com a lei", sublinhou Cruz Martins.

O responsável explicou à Lusa que a licença atribuída pelo Estado para a exploração dos espaços marítimos públicos prevê como "uma obrigatoriedade", durante o período da época balnear, a contratação de dois nadadores-salvadores por cada 100 metros de praia.