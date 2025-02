“O FC Porto perdeu hoje a sua maior referência, e todos nós, portistas, perdemos um símbolo de dedicação, ambição e paixão pelo clube. Desde pequeno, sempre soube que vestir esta camisola significava muito mais do que jogar futebol. Significava representar uma história construída por um homem que fez do FC Porto um gigante”, referiu, numa mensagem nas redes sociais.

O internacional português salienta que teve o “privilégio” de partilhar momentos com Pinto de Costa que vai guardar para sempre.

“O seu legado viverá em cada jogo, em cada conquista e em cada portista que continuar a lutar por este clube. Os meus sentimentos à família e a todos os que sentem esta perda. Descanse em paz, Sr. Presidente”, concluiu Diogo Costa, que acompanha o texto com uma foto ao lado do antigo presidente.

Jorge Nuno Pinto da Costa, ex-presidente do FC Porto, clube no qual se estabeleceu como dirigente mais titulado e antigo do futebol mundial entre 1982 e 2024, morreu hoje aos 87 anos, vítima de cancro.

Pinto da Costa tinha sido diagnosticado com um cancro na próstata em setembro de 2021 e agravou o seu estado de saúde nas últimas semanas, menos de um ano depois da derrota para a presidência do clube frente a André Villas-Boas.

Empossado pela primeira vez em 23 de abril de 1982, seis dias depois de ter sido eleito sem oposição como sucessor de Américo de Sá, o ex-dirigente exerceu funções durante 42 anos e 15 mandatos consecutivos, levando o FC Porto à conquista de 2.591 títulos em 21 modalidades - 69 dos quais no futebol sénior masculino, incluindo sete internacionais.