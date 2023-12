Luís Capoulas Santos, que atualmente preside à Comissão de Assuntos Europeus, aproveitou a intervenção no debate preparatório do Conselho Europeu para se despedir da Assembleia da República.

“Sendo esta muito provavelmente a última vez que usarei da palavra nesta tribuna, uma vez que decidi não voltar a candidatar-me a deputado, peço que me permitam uma breve nota introdutória pessoal”, afirmou.

Capoulas Santos manifestou o enorme “gosto e honra” de integrar este órgão de soberania, para o qual foi eleito por sete vezes pelo círculo de Évora, a primeira das quais em 1991, exercendo a função de deputado em 11 dos 22 anos dessas legislaturas, já que nas restantes desempenhou funções governativas.

Foi secretário de Estado da Agricultura e do Desenvolvimento Rural, entre 1995 e 1998, e ministro da agricultura, do Desenvolvimento Rural e das Pescas por duas vezes, entre 1998 e 2002 e entre 2015 e 2019, além de deputado ao Parlamento Europeu entre 2004 e 2014.

“Quero agradecer todos os deputados de todas as bancadas em nenhuma exceção. Também a si, senhor primeiro-ministro, a quem a história fará justiça mais cedo do que mais tarde”, disse, numa referência ao processo judicial em que António Costa é visado.

Capoulas Santos recebeu aplausos das bancadas do PS, do PSD, palavras de simpatia de todas os partidos nas suas intervenções seguintes e de agradecimento do presidente da Assembleia da República e do primeiro-ministro.

“Obrigada pela maneira exemplar como exerceu os seus mandatos e pelo prestigio que tem trazido à Assembleia da República”, disse Augusto Santos Silva.

“Saúdo-o pelo seu notável percurso, quer no parlamento, quer no Governo, quer no Parlamento Europeu ao serviço da causa pública ao longo de mais de 30 anos”, corroborou António Costa.