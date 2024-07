Segundo uma nota de imprensa da Proteção Civil de Almada, a operação de resgate foi desencadeada depois do alerta dado por vários moradores que avistaram o animal e de forma a garantir a segurança do canguru e da população da Aroeira, no concelho de Almada, distrito de Setúbal.

“O animal, que tinha sido avistado por vários moradores nos últimos dias, estava a causar preocupação na comunidade devido à sua natureza exótica e ao potencial risco de acidentes”, lê-se na nota.

Ainda segundo a Câmara de Almada, a captura foi realizada “de forma tranquila, com o canguru a ser sedado e transportado para uma instalação segura, onde receberá os cuidados necessários”.

A Provedoria dos Animais de Almada está agora a investigar como é que o animal chegou à região.

Segundo a GNR, o canguru "não evidenciava sinais de ferimentos nem qualquer elemento de identificação".

O animal está agora "a cargo da Provedoria dos Animais do Município de Almada para posterior entrega no Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas (ICNF)".