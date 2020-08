Segundo a imprensa local, foram usados drones na captura de "El Marro", para seguir os seus movimentos no município de Santa Cruz, em Guanajuato, onde foi realizada uma operação da Secretaria da Defesa e da Procuradoria do Estado.

"Na madrugada foi detido José Antonio Yépez, chefe do cartel de Santa Rosa de Lima (...) Esta detenção é muito importante", disse o presidente Andrés Manuel López Obrador, num vídeo transmitido nas redes sociais.

Espera-se que Yépez seja transferido para uma prisão de segurança máxima no estado do México, onde será apresentado a um juiz federal que ordenou a sua captura por "crime organizado e roubo de combustível", detalhou a secretaria de Segurança.

Juntamente com o chefe do cartel foram detidos oito homens e resgatada uma mulher que tinha sido sequestrada.

O cerco a Yépez apertou-se nos últimos meses. A 24 de julho foi detido José Guadalupe, "El Mamey", um dos seus subordinados.

Em julho, as autoridades tinham capturado 30 integrantes deste cartel do crime, entre eles a mãe e a irmã de "El Marro", que na ocasião divulgou um vídeo protestando contra as detenções. As duas mulheres, que afirmaram ter sido torturadas, foram liberadas dias depois.

Combate ao "huachicol"

Yépez forjou nos últimos três anos um poderoso grupo criminoso dedicado essencialmente a perfurar oleodutos que transportam combustível para depois ser vendido no mercado negro.