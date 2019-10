O jovem belga Nick Blommaer, 28 anos, e a namorada Julie Sanders, 26 anos, alugaram uma caravana para férias na Croácia, mas o mau tempo alterou-lhes os planos e o casal decidiu seguir viagem até ao Porto, cidade onde não encontraram um único lugar seguro e com as condições necessárias para pernoitar. Rumaram para Vila do Conde.

“As opções no Porto são limitadas e o existente [no Parque Biológico de Vila Nova de Gaia] estava completo”, contou à Lusa Nick Bloomaer.

Com a inexistência de um parque oficial para caravanas na cidade do Porto, o casal belga decidiu acampar junto aos estaleiros navais de Vila do Conde, em frente ao mar, um espaço grátis com vista mar e onde há metro perto para chegar ao Porto.

“Decidimos vir para Vila do Conde, porque tem metro para o Porto e há muito espaço. É um local calmo, com paisagens lindas e que, apesar de não ter facilidades, está perto do Porto”.

O casal belga refere que na aplicação de telemóvel a que acederam, os comentários referiam que os ‘spots’ para caravanistas no Porto não eram “completamente seguros” no caso de ter de deixar a caravana sozinha.

Adepta do caravanismo há cinco anos, Ana Maria Reis, 60 anos, natural de Chaves, lamenta que não exista saneamento e água no largo dos estaleiros navais de Vila do Conde para os caravanistas.

“Tudo o resto é maravilha (…). Só não temos é condições para despejar a cassete [esgotos]. Temos de fazer a descarga em casa ou então ir à Póvoa de Varzim”, explica, apelando às autoridades locais para colocarem saneamento e água.

O casal francês Pierre Guyonnet, 70 anos, e Marie Christine Guyonnet, 68 anos, acampou por estes dias no Parque Biológico de Gaia, espaço com nove alvéolos para caravanas, e confirma à Lusa que é de longe o melhor espaço que encontraram no Norte de Portugal.

“O Parque Biológico de Gaia é bom, mas não há nenhum guia turístico que nos indique sítios para fazer caravanismo na zona do Porto”, lamenta o casal francês oriundo de Bordéus, que apelou aos autarcas dos concelhos do Norte para desenvolverem mais locais nas cidades para receber caravanistas.