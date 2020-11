De acordo com a informação publicada nas redes sociais, D. António Marto está internado no Hospital de Santo André, em Leiria, desde a passada "quarta-feira à tarde", dia 4 de novembro. A diocese adiantou ainda que "as condições de saúde estão estáveis".

Depois de testado à covid-19, o resultado foi negativo.

Ao SAPO24, o vigário-geral da diocese de Leiria-Fátima, padre Jorge Guarda, explica que o Cardeal, de 73 anos, não esteve em contacto com qualquer caso positivo, que seja conhecido.

"Há 15 dias que praticamente não tem atividades. Quando lhe apareceu a febre, ele já estava há quase uma semana em casa, onde começou a ser tratado. Não há qualquer suspeita relativamente à covid", garante.

Sobre a situação, o vigário-geral refere que tem sido habitual nos anos passados que "apareça uma febrezinha, que com os remédios normais para esse tipo de situações era vencida. Desta vez isso não aconteceu, portanto [os médicos] estão a investigar", explica. "Hoje o médico disse-me que às vezes acontecem este tipo de situações. São febres de origem desconhecida".

Devido ao internamento, o Cardeal interrompeu as atividades agendadas — e o mesmo se vai verificar nos próximos dias, depois da alta. "Tinha a celebração do crisma em duas paróquias e vai um outro bispo substituí-lo nessas celebrações. As atividades das próximas semanas também estão canceladas, os médicos dizem que quando tiver alta tem de estar pelo menos uma semana de repouso", adiantou.

A notícia surge no dia em que é celebrado o 49.º aniversário da sua ordenação sacerdotal. "Peçamos a Deus que continue a dar força e saúde ao nosso pastor", escreveu a diocese no Facebook.