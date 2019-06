Atualmente, as negociações estão a ser levadas a cabo entre ‘negociadores’ de PPE, Socialistas (um dos quais o primeiro-ministro António Costa) e Liberais, mas as outras forças também poderão ter uma palavra importante a dizer, designadamente os ‘não alinhados’ no Conselho, como a primeira-ministra britânica, Theresa May, o primeiro-ministro polaco, Mateusz Morawiecki, ou o chefe de governo grego, Alexis Tsipras (normalmente alinhado com os Socialistas).

O cargo mais apetecível por todos é, obviamente, o de presidente da Comissão, o verdadeiro ‘governo’ da UE, há 15 anos consecutivos na posse do PPE - José Manuel Durão Barroso teve dois mandatos (2004-2014) antes de Juncker -, que volta a reclamá-lo, dado ter voltado a vencer as eleições europeias.

No entanto, o PPE insiste na designação do seu ‘Spitzenkandidat’, Manfred Weber, e as hipóteses de o alemão suceder a Juncker parecem ínfimas, dado estar longe de reunir as maiorias necessárias, quer no Conselho (onde é necessária uma maioria qualificada), quer no Parlamento, onde só tem mesmo o apoio da sua família política.

Apesar de o Parlamento Europeu insistir que o nome a designar saia de entre os ‘Spitzenkandidaten’, cabe ao Conselho decidir, “tendo em conta os resultados das eleições”, pelo que ainda pode surgir um ‘outsider’, e o nome de que há meses se fala como alternativa no PPE é o do negociador-chefe da UE para o ‘Brexit’, Michel Barnier, que no entanto parece vir a perder força.

Já os Socialistas Europeus – a segunda família política mais votada - clamam que o seu candidato, o holandês Frans Timmermans, é o nome que facilmente reúne mais consenso, considerando que chegou a sua altura de presidir ao executivo comunitário, até porque no último ciclo político, e tirando a presidência do Parlamento (eleita pela assembleia), repartida entre o socialista Martin Schulz e o italiano Tajani (PPE), teve direito apenas ao cargo de Alto Representante (Mogherini).

Uma solução de compromisso poderá passar por ser a família liberal a ter desta vez direito ao ‘trono’, mas aquela que se afigura como principal candidata dos Liberais, a dinamarquesa Margrethe Vestager, parece enfrentar uma resistência inabalável do eixo franco-alemão, depois de, na condição de comissária da Concorrência, ter chumbado um ambicioso plano de Berlim e Paris, a fusão dos negócios ferroviários de Siemens e Alstom.

Esta solução de um liberal à frente da Comissão acarretaria outro problema acrescido: vencedor das eleições, o PPE exigirá, pelo menos, a presidência do Conselho Europeu se não tiver a da Comissão (a presidência do Parlamento para Weber é um ‘rebuçado’ que sabe a pouco aos conservadores), o que deixaria então aos Socialistas cargos de menor importância, o que estes rejeitam.

O mesmo se aplica caso o PPE ficasse com a presidência da Comissão e os Liberais com a do Conselho (sendo o nome do primeiro-ministro belga cessante, Charles Michel, um dos nomes mais falados neste cenário).

Embora formalmente fora deste ‘pacote’ de nomeações, mas interligado, está outro posto chave na Europa, o de presidente do Banco Central Europeu (BCE), muito desejado por Berlim (Jens Weidmann, presidente do Bundesbank, é o nome mais falado), que será certamente tido em conta na distribuição de ‘cadeiras’, ou, como muitos já lhe chamam em Bruxelas, na ‘Guerra dos Tronos’ atualmente em marcha.