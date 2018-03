Segundo o comandante Fernando Pereira da Fonseca, durante a manhã as operações consistiram em “colocar os seis elementos da empresa contratada para fazer o desencalhe do navio e quatro tripulantes” a bordo do cargueiro “Betanzos”, que encalhou na madrugada de terça-feira junto ao Bugio.

“Portanto, estão dez pessoas a bordo do navio encalhado, que foram colocadas através do helicóptero da Força Área Portuguesa”, explicou o também porta-voz da Autoridade Marítima Nacional.

Os elementos transportados por um helicóptero EH-101 ‘Merlin’, da Base Aérea do Montijo, “estão a fazer uma avaliação da condição do navio para depois identificarem os vários pontos fortes do navio, para passar o cabo de reboque”, explicou Pereira da Fonseca.

“Logo que esse trabalho, que tem alguma complexidade, esteja concluído, o rebocador virá para a posição e depois terá que ser passado o cabo de reboque para o navio, estabelecer o cabo de reboque e dar-se início à tentativa de desencalhe”, em articulação com a Capitania do Porto de Lisboa, adiantou o porta-voz da Marinha.

A nova tentativa para desencalhar o cargueiro, após pelo menos três sem sucesso na semana passada, será efetuada com o recurso a um rebocador de grande dimensão que chegou na quinta-feira de Gibraltar, mas o comandante salientou que a operação “depende de como os trabalhos vão decorrer durante a tarde”.

A próxima preia-mar será pela meia-noite, altura em que a maré poderá ajudar a desencalhar o cargueiro, tendo Pereira da Fonseca admitido que a melhoria das condições do mar até quinta-feira pode ser “uma boa janela” de oportunidade para retirar a embarcação da foz do Tejo.