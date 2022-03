Como te chamas?

Carina Miguel.

O que faz a tua startup?

O Transfergest é uma plataforma inovadora que digitaliza e automatiza os processos de negócio, contribuindo para a produtividade das empresas de transfers e transportes turísticos. A solução integra um software de gestão comercial e financeira e um agregador da oferta - marketplace B2B. O objetivo final é facilitar as operações e potenciar o sucesso comercial e a sustentabilidade das empresas do setor.

Em modo resumo: quando, como e porque é que nasceu a tua empresa?

O Transfergest começou a ser desenvolvido em meados de 2017, a pedido das empresas de transportes turísticos que necessitavam de ferramentas que facilitassem a gestão operacional, comercial e financeira para enfrentar os principais desafios do seu negócio. Ou seja, as dificuldades na gestão de reservas e na atribuição de serviços aos motoristas, perda de informação operacional com implicações na satisfação do cliente (turista) e falta de integração da gestão comercial (reservas) com os movimentos financeiros entre os diferentes agentes envolvidos.

Como é que a tua startup está a mudar o setor do Turismo?

Através do Transfergest, pretendemos continuar o caminho da inovação tecnológica para contribuir para a digitalização dos processos de gestão e das operações das empresas de transporte turístico. O nosso objetivo é bastante claro: pretendemos ser o parceiro tecnológico destas empresas para, em conjunto, contribuirmos não só para a aceleração da retoma do setor turístico, um dos mais afetados pela crise pandémica que atravessa o mundo, mas também para aumentar o poder competitivo destas empresas a nível de oferta de serviços.

Já pagas o teu salário?

A nossa equipa é constituída por 6 elementos, estamos à procura de investimento, para continuar a desenvolver o projeto.

O que dirias ao CEO da concorrência se te cruzasses com ele no corredor?

Vamos trabalhar juntos?

Quantas horas trabalhas por dia?

O dia tem 24h, certo? Às vezes 26h!

O que deixaste de fazer para seres uma empreendedora com sucesso?

Deixei de muitas vezes ter tempo para “viver”. Vives em função do projeto.

O que passaste a fazer para seres uma empreendedora de sucesso?

Eu não sei como responder a esta pergunta, posso dizer que para termos sucesso, a equipa tem que também viver o projeto, fazer parte, só assim é possível ter sucesso e claro está que a tua solução tem que fazer sentido para o mercado.

Qual o empreendedor ou empresa que mais te inspirou em Portugal?

Tenho alguns, mas destacaria o Sr. Rui Nabeiro, do Grupo Delta. Acho que é sem duvida um dos maiores empreendedores de sempre do nosso país. O lado emocional e a forma como trabalha com a sua equipa e colaboradores são sem dúvida uma inspiração.

E lá fora?

Destacaria Henry Ford, não só como empreendedor e inventor, mas também como escritor e pensador - "Não encontre um defeito, encontre uma solução"

Se fosses patrão de uma grande empresa, o que dirias a ti próprio para te convenceres a trabalhar nessa empresa em vez de uma startup?

Provavelmente a “grande empresa” já foi lá atrás uma startup. E provavelmente, sentiria necessidade de abraçar outros projetos.

Numa só frase, o que dirias - mesmo - num elevador para convencer alguém a investir na tua empresa?

"Bom dia eu e minha equipa queremos trabalhar consigo, com o nosso projeto Transfergest, um software de gestão para empresas de Transporte Turístico, no qual já ajudámos a transportar cerca de 600.000 passageiros em 20221. Vamos viajar juntos?"

Que balanço fazes até agora do teu percurso neste negócio?

Apesar de, nestes últimos anos, o setor ao qual damos resposta ter e ainda estar a atravessar um período extremamente complicado e de adaptação, a nossa resiliência vem comprovar que estamos no caminho certo.

Onde é que te imaginas daqui a 10 anos?

Continuar a mover-me com paixão naquilo que faço, mas também a ter tempo para viver.

Diz-me uma coisa indispensável para ti.

Sentir-me motivada naquilo que faço.

E uma coisa que não toleras?

Não tolero tanta coisa, mas destacaria a falta de responsabilidade.

A Transfergest marca presença no evento What's Next - Innovating Tourism, promovido pelo NEST – Centro de Inovação do Turismo, que terá lugar de 16 a 18 de março na 33ª edição da Bolsa de Turismo de Lisboa.