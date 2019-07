De acordo com o ainda líder da bancada socialista, "é agora tempo de dar lugar a outros, contribuindo para um salutar princípio de renovação dos cargos políticos".

"O meu entendimento é que o PS deve prosseguir o caminho de renovação que está a fazer nos planos nacional e dos Açores, o empenhamento de novas gerações na política. Naturalmente, não me excluo das minhas responsabilidades cívicas. Fá-lo-ei como presidente do partido, que continuarei a sê-lo, mas, sobretudo, como cidadão", disse.

No plano pessoal, o líder da bancada parlamentar do PS afirmou que estará empenhado na continuidade do Governo do seu partido e "no apoio a António Costa".

O primeiro-ministro falou logo a seguir, reagindo da seguinte forma à decisão que acabava de ser anunciada por Carlos César: "Felizmente já passou o debate sobre o estado da nação, porque agora estamos em estado de emoção".

Antes, o líder da bancada socialista tinha falado sobre a sua experiência no cargo nos últimos quatro anos, tendo confessado que ficou preocupado quando soube que a regra dos deputados do PS era a liberdade de voto.

No fim destes quatro anos, Carlos César defendeu estar convencido com os méritos desta regra, já que "essa liberdade foi exercida com competência e com responsabilidade".

O líder parlamentar socialista deixou ainda palavras de elogio ao presidente da Assembleia da República, Ferro Rodrigues, pela forma como exerceu esse cargo, mas, sobretudo, pelo seu percurso político nas últimas décadas.

No mês passado, Carlos César reagiu com violência ao antigo presidente do PSD e comentador político na SIC, Marques Mendes, depois de este ter dito que o ainda líder da bancada socialista pretendia suceder a Ferro Rodrigues no cargo de presidente da Assembleia da República.

Em relação aos parceiros de esquerda da atual solução política, Carlos César disse que o trabalho realizado pelos deputados do PS foi "especialmente complexo e trabalhoso".

"Fizemos um exercício de paciência. Não digo com quem para não comprometer soluções futuras", acrescentou, provocando risos na sala.