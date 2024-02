Este artigo é sobre Coimbra . Veja mais na secção Local

Marca amanhã, 16 de fevereiro, presença num jantar-conferência no Conimbriga Hotel do Paço, o liberal Carlos Guimarães Pinto. Habitação é o tema da conferência do deputado.

O líder do partido Iniciativa Liberal Carlos Guimarães Pinto durante o conselho nacional em Espinho, 17 novembro de 2019. ESTELA SILVA/LUSA Lusa