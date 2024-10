Com um fato branco estilo safari, o rei de 75 anos sentou-se à frente de uma casa de madeira, esta quinta-feira, onde foi presenteado com um meio-coco polido cheio de uma bebida kava, ligeiramente narcótica, conta o The Guardian.

A bebida de raiz apimentada e ligeiramente intoxicante é uma parte fundamental da cultura do Pacífico e é conhecida localmente como "ava".

O consumo deve ser feito de forma moderada — e a prova disso é o sucedido com o antigo vice-primeiro-ministro da Austrália, em 2022, que foi hospitalizado depois de ter bebido, por engano, uma quantidade excessiva de uma bebida local numa cerimónia semelhante na Micronésia.

Antes de ser ingerida pelo rei Carlos III, a bebida foi preparada à sua frente. Primeiro houve um desfile com as raizes, que foram depois filtradas através de uma peneira pela filha do chefe. Finalmente, a bebida foi decantada por um samoano e depois apresenta ao monarca. "Que Deus abençoe esta ava", disse antes de a levar aos lábios.

Grande parte da população local está entusiasmada com a primeira visita do monarca a esta ilha paradisíaca que já foi uma colónia britânica.

O casal real visitou a aldeia de Moata'a, onde Carlos foi nomeado "tui taumeasina" ou "alto chefe".

O monarca britânico faz uma visita de 11 dias à Austrália e Samoa, a primeira grande viagem ao estrangeiro desde que foi diagnosticado com cancro no início deste ano.

O monarca também participará em Samoa na sua primeira cimeira da Commonwealth, formada por 56 países, na sua maioria ex-colónias britânicas.